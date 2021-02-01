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ترامب يوكل محاميين جديدين في الدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ

10:02 ص الإثنين 01 فبراير 2021
ترامب يوكل محاميين جديدين في الدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أسماء المحامين، الذي سيتولون الدفاع عنه في محاكمة عزلة المقررة أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وأشار المكتب في بيان - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إلي أن ديفيد شون وبروس إل كاستور سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب أمام مجلس الشيوخ في الجلسة المقررة يوم الثامن من الشهر الجاري .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة أمام مجلس الشيوخ.

هذا المحتوى من

Asha
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