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نظام العمل الجديد في الشارقة: 3 ايام عُطلة أسبوعية

04:16 م الخميس 09 ديسمبر 2021
نظام العمل الجديد في الشارقة: 3 ايام عُطلة أسبوعية

ارشيفية

(أ ف ب)

قررت إمارة الشارقة الخميس تقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط واعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد يومين على قرار الإمارات عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إنه تقرر "تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال والسوق الاقتصادي".

وبحسب البيان فإن النظام الجديد الذي سيطبق على الجهات الحكومية في الإمارة "يصبح نظام العمل الأسبوعي أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد".

وسيتم اعتماد نظام العمل الاسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من يناير.

وقررت الإمارات الثلاثاء تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

بموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,15 ت غ) على مدار السنة.

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد "يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية".

والإمارات هي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان.

وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

هذا المحتوى من

AFP
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