قبل يوم من محادثات فيينا.. أمريكا تدعو إيران لـ"التفاوض بحسن نية"

(وكالات)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن اهتمامها منصب على إعادة إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وليس موعد عودتها إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "الولايات المتحدة مهتمة بشكل أكبر في كيفية عودة إيران للمفاوضات مقارنة مع موعد عودتها".

وأضاف برايس أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت "يضيق" أمام المفاوضات النووية معها، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضح: "لا زلنا نؤمن بأن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل والأكثر قابلية للاستمرار، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، مؤكدة أنها تعتقد أن العودة المتبادلة للامتثال للاتفاق النووي مع إيران خيار قابل للتحقيق.

وتابع برايس: "نأمل أن تكون إيران جاهزة للتفاوض بنية حسنة عبر البناء على التقدم الذي حصل في جولات سابقة".

يشار إلى أن جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني ستعقد غدا في فيينا، حيث سينضم إليها المبعوث الأمريكي روبرت مالي لاحقا.