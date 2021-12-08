Masrawy logo white

مستشار ألمانيا الجديد يسقط فقرة "وأسأل الله العون" من صيغة اليمين الدستورية

04:10 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا الجديد يسقط فقرة "وأسأل الله العون" من صيغة اليمين الدستورية

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ)

تخلى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس وسبعة وزراء في حكومته عن إكمال صيغة يمينهم الدستورية بعبارة "وأسأل الله العون" أثناء تأدية اليمين الدستورية في البرلمان اليوم الأربعاء.

في المقابل، أكمل تسعة وزراء أداء يمينهم الدستورية بهذه العبارة.

وأسقط كل وزراء الخضر (خمسة وزراء) في الحكومة الجديدة هذه الصيغة من يمينهم الدستورية فيما رددها كل أعضاء الحكومة من الحزب الديمقراطي الحر (أربعة وزراء).

واستكمل خمسة وزراء من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، يمينهم الدستورية بهذه العبارة بينما أسقطها وزيران هما سفنيا شولتسه وزيرة التنمية وفولفجانج شميت وزير ديوان المستشارية.

أولاف شولتس المستشار الألماني برلين ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. كورونا اليوم: تحذير من الصحة العالمية.. وتأثير عدوى أوميكرون الشديدة على الأطفال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا