سوريا تغلق كل الموانئ البحرية جراء الطقس السيء

دمشق - (د ب أ):

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، إغلاق كل الموانئ البحرية (الملاحة والصيد).

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن المدير العام للموانئ عميد مهندس سامر قبرصلي قوله إنه تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.

ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، داعياً مسؤولي الموانئ والمخافر التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.