بيلاروسيا ترد على العقوبات الغربية بـ"حظر غذائي"

وكالات:

فرضت بيلاروسيا حظرا غذائيا على استيراد عدد من المواد الغذائية من الدول الغربية، ردا على العقوبات التي فرضت عليها، وقالت إن الإجراء طال الدول التي قامت بأعمال غير ودية.

وأفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسياية، بأن الحظر الغذائي سيطبق اعتبارا من مطلع العام القادم (1 يناير 2022)، وجاء بناء على قرار مجلس الوزراء البيلاروسياي حول "تطبيق إجراءات خاصة فيما يتعلق بأنواع معينة من السلع".

وأشار مجلس الوزراء إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل المحاولات المستمرة للغرب لممارسة ضغط عقوبات غير قانونية على بيلاروسيا.

وينطبق حظر الاستيراد على عدد من السلع من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والولايات المتحدة وكندا والنرويج وألبانيا وآيسلندا ومقدونيا الشمالية والمملكة المتحدة والجبل الأسود وسويسرا.

ويشمل الحظر البيلاروسياي سلعا مثل الخنازير ولحوم الماشية واللحوم المملحة والمجففة وأصنافا من الحليب ومنتجات الألبان.