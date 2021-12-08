بعد سلطنة عمان.. بن سلمان يصل الإمارات وبعدها إلى قطر

أبوظبي- (بي بي سي):

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات في إطار جولة رسمية خليجية تستغرق خمسة أيام بدأها الإثنين من سلطنة عمان.

وكان في استقباله لدى وصوله أمس الثلاثاء إلى العاصمة أبوظبي ولي العهد محمد بن زايد.

ويجمع الطوح السياسي الكبير بين الأمير السعودي الشاب وأمير أبو ظبي، وقاد هذا إلى تحالف سياسي خارجي متشدد. لكن التنافس الاقتصادي والمصالح الوطنية جعلتهما يرسمان مسارات منفصلة.