هل تقوى أوكرانيا على الوقوف منفردة في وجه روسيا؟ (مقارنة القدرات العسكرية)

كتب – محمد صفوت – محمد عطايا:

يبدو أن سعي كل من روسيا ودول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائها في الناتو لإثبات التفوق العسكري، أدى إلى زيادة الشحن والحشد العسكري على حدود روسيا وأوكرانيا.

ورغم اعتماد أوكرانيا بشكل كبير على الحماية الأمريكية، وفقا لمراقبين دوليين، إلا أن روسيا تمتاز بقدرات عسكرية تجعلها تشكل مصدر قلق كبير لدول الناتو.

مع تصاعد التوتر مؤخرا بين موسكو وكييف، دعت أوكرانيا الناتو وحلفائها إلى مساعدتها عسكريًا لمواجهة الغزو الروسي المحتمل، ودعا رئيسها فولوديمير زيلينسكي، إلى مفاوضات مباشرة مع روسيا بهدف "وقف الحرب" في شرق بلاده.

هل تقوى أوكرانيا منفردة على مواجهة روسيا؟

بمقارنة القوة العسكرية بين الدولتين، فإن روسيا يحتل جيشها المرتبة الثانية عالميًا فيما يحل نظيره الأوكراني في المرتبة الـ25 لعام 2021، وفقًا لموقع "جلوبال فاير باور"، الذي يعتمد في تصنيفه على 50 عاملاً، تقارن بين قوة الجيوش بما يشمل القدرة العسكرية والمادية والعوامل الجغرافية واللوجستية.

يعتمد "جلوبال فاير باور" على تصنيف بحسب مؤشر يعكس ازدياد قوة الجيش كلما قل الرقم، أي أن أفضل الجيوش سيكون مؤشر القوة له 0.000.

وفقًا لمؤشر القوى يأتي الجيش الروسي في المرتبة الثانية بـ"0.0791" فيما يحل الجيش الأوكراني في المرتبة الـ25 بحسب مؤشره الذي يشير إلى "0.4396".

القوة البشرية للدولتين

يبلغ عدد سكان روسيا نحو 141.7 مليونًا بينهم قرابة الـ 69.5 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، فيما يصل سكان أوكرانيا إلى 43.9 مليون، بينهم 22.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، في فرق واضح بين عدد سكان الدولتين.

عدد الجنود في الجيشين

يبلغ عدد أفراد الجيش الروسي أكثر من مليون جندي عامل، فضلاً عن مليوني في قوات الاحتياط، بالإضافة إلى 555000 قوات شبه عسكرية وهي كيانات شبه عسكرية يمكنها تعزيز القدرة القتالية للجيش الروسي، بينما يصل عدد جنود أوكرانيا، 255 ألف جندي عامل و900 ألف في قوات الاحتياط.

القوات البرية

تتفوق روسيا في القوة البرية التي تشمل الدبابات ومنظمات الدفاع إذ تمتلك نحو 13 ألف دبابة، و27.1 ألف عربة مصفحة (مدرعة) و6540 مدفع ذاتي الحركة و4465 مدفع ميداني، و3860 راجمة صواريخ.

يمتلك الجيش الأوكراني، 2430 دبابة، وأكثر من 11.4 ألف مدرعة و785 مدافع ذاتية الحركة و2040 مدفع ميداني و550 راجمة.

القوة البحرية

تتفوق روسيا أيضًا في القوة البحرية أمام نظيرتها الأوكرانية، إذ تمتلك روسيا نحو 603 قطعة بحرية في أسطولها، بينهم حاملة طائرات وحيدة، و64 غواصة، و15 مدمرة. فيما يتكون الأسطول الأوكراني من 316 قطعة، دون امتلاك حاملات طائرات ومدمرات.

الدعم اللوجستي وميزانية الدفاع

تمتلك روسيا نحو 1218 مطارًا في الخدمة، و8 موانئ وشبكة سكك حديدية طويلة تغطي كافة أنحائها تقريبًا، فيما تمتلك 187 مطارًا في الخدمة و6 موانئ فقط.

تقدر ميزانية الدفاع للجيش الروسي بنحو 42.1 مليار دولار أمريكي، فيما تصل ميزانية نظيره الأوكراني إلى 9.6 مليار دولار فقط.

"أوكرانيا بلا قوة بدون حلفائها"

أكدت المحللة الأمنية الأمريكية، إيرينا تسوكرمان، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لدفع الظرف ورؤية مدى التزام ناتو بالدفاع عن أوكرانيا.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أنه "لسوء الحظ، تخلت أوكرانيا عن أهم رادع لها – الترسانة النووية – بعد ضمان الولايات المتحدة لأمنها. ولكن كما رأينا من مثال استيلاء روسيا غير القانوني على شبه جزيرة القرم وضمها، فإن الولايات المتحدة والناتو لم تصمما على إرسال قواتها على الأرض؛ وهذه المرة قد لا تكون مختلفة كثيرا".

أوضحت المحللة الأمنية الأمريكية، أن الناتو والولايات المتحدة قدمتا مساعدات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا، لكنها ليست كافية لصد القوات الروسية التي قد تتحرك في أي لحظة، وفق التقارير الغربية.

وأضافت أن "أوكرانيا لا تزال دولة فقيرة وواجهت سنوات من الصراع منخفض المستوى وهي الآن تخرج من مرحلة الوباء، التي أثرت عليها اقتصاديا، فضلا عن وجود أجزاء كبيرة من أوكرانيا توالي لروسيا، ما جعلها غير مؤهلة كليا للوقوف بمفردها ضد موسكو".

ولكن المحللة الأمنية الأمريكية، رجحت أن تقدم دول جوار أوكرانيا مساعداتها العسكرية إلى كييف، في حال حدوث غزو واسع النطاق ضدها.