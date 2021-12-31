جونسون يدعو الرافضين لتلقي جرعة تنشيطية للحد من تزايد إصابات كورونا

09:14 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
جونسون يدعو الرافضين لتلقي جرعة تنشيطية للحد من تزايد إصابات كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

استغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالته بمناسبة العام الجديد لحث الرافضين للحصول على جرعة تنشيطية مضادة لكوفيد-19، حيث تهدد الضغوط الآخذة في التزايد على هيئة الصحة الوطنية البريطانية في تقويض استراتيجيته لتجاوز موجة متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة البريطانية اليوم الجمعة أن ما يقرب من ثلث البالغين المؤهلين في إنجلترا للحصول على جرعة ثالثة، لم يحصلوا بعد على الجرعة الإضافية، على الرغم من أنها قالت إنها حققت هدفها بتوفير جرعة تنشيطية لكل البالغين بنهاية العام.

وتحدد دول المملكة المتحدة الأخرى سياستها الصحية الخاصة بها.

وقال جونسون هذا الأسبوع إن حوالي 90% ممن يعالجون بالمستشفيات من كوفيد لم يحصلوا على جرعة تنشيطية.

لكن خطته للإبقاء على الاقتصاد شبه خال من القيود، تتعرض لضغوط جراء عدد الإصابات الهائل بكورونا بفعل متحور أوميكرون الذي وإن كانت أعراضه متوسطة قد بدأ في ترجمة ذلك إلى تزايد حالات الدخول للمستشفيات.

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