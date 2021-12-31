استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، سجلت وزارة الصحة اليونانية 76 وفاة جديدة، و40 ألفا و560 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و828 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و210 آلاف و943 إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2192 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و299 ألفًا و339 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و714 حالة عقب تسجيل 26 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و38 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و808 آلاف و891 حالة والوفيات إلى 58 ألفا و752 حالة.

وفي مالطا .. سجلت السلطات الصحية 1403 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و731 ألفًا و257 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و394 حالة عقب تسجيل 14 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 616 ألفًا و352 صابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 346 حالة عقب تسجيل 14 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 5567 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 715 ألفًا و245 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 12 ألفًا و538 حالة عقب تسجيل 45 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 1157 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفًا و674 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 4570 حالة عقب تسجيل 9 حالات وفاة على مدار أمس.