النمسا تخصص 5ر2 مليون يورو لتوصيل لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة

09:57 م الخميس 30 ديسمبر 2021
النمسا تخصص 5ر2 مليون يورو لتوصيل لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة

توصيل لقاحات كورونا

فيينا - (أ ش أ):

خصصت النمسا اليوم الخميس، مبلغ 2.5 مليون يورو إضافي لدعم توصيل لقاحات كورونا الى الدول الفقيرة.

وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج - في تصريح اليوم - إنه "لا أحد بأمان حتى نكون جميعًا آمنين"، مشيرا إلى أن اللقاحات في النمسا متوفرة بما يفوق احتياجات السكان ولذا يجب توجيه اللقاحات الى الدول الفقيرة للمساعدة فى احتواء الوباء.

وأشار إلى أن الكثير من الدول عجزت عن الوصول إلى هدف تطعيم 40 في المائة من السكان والذي حددته منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر الوزير أنه مع ظهور متغير (أوميكرون) في نوفمبر الماضي، أصبح من الضرورة رفع معدلات التطعيم العالمية ولذا تقدم النمسا 2.5 مليون يورو إضافية لمبادرة " كوفاكس" الدولية التي تزود البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بجرعات التطعيم.

ولفت الوزير إلى أن سهولة الوصول إلى اللقاحات ضد كوفيد 19 لجميع دول العالم هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الوباء معًا وحماية الأرواح البشرية.

يشار إلى أن مجموع التمويلات التى قدمتها النمسا لمبادرة " كوفاكس " بلغت 7.5 مليون يورو لتوصيل 811 مليون لقاح إلى 144 دولة.

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