بلينكن يؤكد لرئيس أوكرانيا ثبات موقف واشنطن الداعم لكييف

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها في مواجهة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا جهود تسوية النزاع في شرق أوكرانيا بالطرق السلمية، كما بحثا الاتصالات الدبلوماسية المزمع إجراؤها مع روسيا في الفترة القادمة.