دبلوماسيون وعسكريون روس يجرون محادثات أمنية مع أمريكا الشهر المقبل

وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين من روسيا سيجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين شهر يناير 2022 بشأن قائمة من الضمانات الأمنية التي تريدها موسكو من واشنطن.

أدلى لافروف بهذه التصريحات في مقابلة بُثت مباشرة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.

وقال إن المحادثات ستجرى مباشرة بعد عطلة رأس السنة في روسيا.

وسيكون أول يوم عمل رسمي في روسيا في عام 2022 هو 10 يناير.

وذكرت روسيا أمس الأحد أنها تدرس اقتراحا منفصلا تلقته من حلف شمال الأطلسي لبدء محادثات بشأن مخاوف موسكو الأمنية يوم 12 يناير كانون الثاني.