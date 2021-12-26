أوميكرون يتسلل إلى قطاع غزة

01:58 م الأحد 26 ديسمبر 2021
أوميكرون يتسلل إلى قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، عن رصدها أول إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا داخل القطاع.

أكد نائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن المصاب مقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله، ما يعني أن المتحور الجديد "منتشر وموجود في المجتمع".

وأقر المسؤول بأن السلطات الصحية تتوقع "مرحلة عصيبة" وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل "أوميكرون" الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان.

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