في يوم مفتوح.. إقبال كبير على مراكز التطعيم ضد كورونا في تونس

تونس - (د ب أ):

فتحت مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس أبوابها صباح اليوم السبت في يوم مفتوح بهدف تطعيم أكثر ما يمكن من المواطنين تحسبا لموجة وبائية جديدة.

ومع بدء السلطات بفرض إجبارية الاستظهار بالجواز الصحي يوم الأربعاء الماضي كشرط لدخول الفضاءات العامة والمغلقة ومقرات العمل، تشهد مراكز التطعيم في العاصمة وأغلب أنحاء البلاد إقبالا كبيرا لتلقي جرعات من اللقاحات.

ويسمح لمن بلغ سن 12 عاما فما فوق بتلقي اللقاح شرط أن يكون الأطفال مرفوقين بأوليائهم.

ويتعين على كل شخص بلغ سنه 18 عاما، حمل الجواز الصحي بموجب مرسوم رئاسي بهدف الحد من تفشي الفيروس في ظل تزايد الإصابات في العالم بالمتحور أوميكرون.

وأصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.

ويطال هذا الإجراء المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.

وتستمر مراكز التطعيم في استقبال المواطنين حتى الساعة الرابعة من ظهر اليوم، وهذا اليوم الثامن المفتوح الذى تنظمه السلطات منذ بدء الحملات المكثفة للتطعيم في أغسطس الماضي.

واستكمل حوالي نصف سكان البلاد 5.6 مليون شخص، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة، التطعيم فيما بدأت السلطات بتعميم الجرعة الثالثة المعززة.