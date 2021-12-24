قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الجمعة، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 83 حالة عن حصيلة اليوم السابق، في أكبر حصيلة تسجلها البلاد منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ليصل مجموع الإصابات إلى 216 ألفا و98.

وكشفت الوزارة عن رصد تسع وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6222. فيما تماثلت 193 حالة جديدة للشفاء، ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 148 ألفا و599. فيما يتواجد 34 مريضا في العناية المركزة.

من جهته، أكّد معهد باستور الجزائر، اكتشاف حالة ثانية مؤكدة لمتحور أوميكرون، موضحا أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري قادم من جنوب إفريقيا.