Masrawy logo white

قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالجزائر

08:35 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالجزائر

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الجمعة، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 83 حالة عن حصيلة اليوم السابق، في أكبر حصيلة تسجلها البلاد منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ليصل مجموع الإصابات إلى 216 ألفا و98.

وكشفت الوزارة عن رصد تسع وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6222. فيما تماثلت 193 حالة جديدة للشفاء، ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 148 ألفا و599. فيما يتواجد 34 مريضا في العناية المركزة.

من جهته، أكّد معهد باستور الجزائر، اكتشاف حالة ثانية مؤكدة لمتحور أوميكرون، موضحا أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري قادم من جنوب إفريقيا.

فيروس كورونا كوفيد 19 الجزائر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا