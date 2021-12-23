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تونس تسجل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

05:23 م الخميس 23 ديسمبر 2021
تونس تسجل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

تونس تسجل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

تونس- (د ب أ):

أعلن رئيس الحملة الوطنية للتطعيم في تونس، الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون".

وقال رئيس الحملة الهاشمي الوزير إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وأصبح إجمالي عدد حالات متحور كورونا الجديد 4 منذ الإعلان عن أولى الإصابات الوافدة لدى مواطن من الكونغو الديمقراطية قدم على رحلة من مطار إسطنبول في الثالث من الشهر الجاري.

وقال الوزير، لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة ، إن المتحور "دلتا" لا يزال الأكثر تفشيا في تونس.

وشددت تونس من إجراءاتها على الحدود وفي المعابر والمطارات والموانئ كما ألزمت مواطنيها حمل الجواز الصحي لدخول الفضاءات العامة والخاصة ومقرات العمل منذ أمس الأربعاء، تحسبا لموجة وبائية خامسة بعد موجة كاسحة تسببت في وفاة الآلاف في الصيف.

وقال وزير الصحة علي مرابط ، في وقت سابق، إن الوضع الوبائي في تونس جيد وتحت السيطرة ، لكنه حذر من تزايد الإصابات في الدول الأوروبية ومناطق أخرى في العالم.

واستكمل حوالي نصف سكان البلاد التطعيم ضد كورونا ، فيما بدأت السلطات بتعميم الجرعة الثالثة المعززة وتطعيم من سنهم فوق 12 عاما.

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