الأردن يسجل 14 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

عمان- (د ب أ):

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول اليوم الخميس، ثبوت 14 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن الشبول قوله "أجريت فحوص الكشف عن متحور كورونا الجديد (أوميكرون) لــ 250 شخصا، 104 منها مشتبه إصابتها بالمتحور، يتوقع ظهور نتائجها اليوم ".

وأشار إلى وصول أول شحنة من "بي سي آر" خاص بالمتحور "أوميكرون" للاستخدام في المطار.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت مسبقا عن تسجيل سبع إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن، ستة منها قادمة من الخارج، وجرى عزل جميع المصابين مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمّان.