بايدن عن ترشّحه لولاية جديدة: "إذا سمحت صحتي بذلك"

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، إذا سمحت صحته بذلك.

وأضاف بايدن خلال مقابلة بثتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء: "نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدر كثيرًا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عِدة. إذا كنت في صحة جيدة، فسأترشح مُجددًا".

وسأل المحاور الأمريكي ديفيد موير، بايدن الذي سيبلغ 81 عامًا في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع سلفه دونالد ترامب، فابتسم ثم ردّ: "أنت تحاول إغرائي الآن".

وأضاف: "بالتأكيد، لِم لا أترشح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مُرشحًا؟"، مُشيرًا إلى أنه سيصبح أكثر إصرارًا على الترشح لولاية ثانية في حال خاض الرئيس الأمريكي السابق انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وبايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وتم تنصيبه في 20 يناير 2021 خلفا لترامب.

ويُثير تقدم بايدن في السنّ تكهنات بشأن نواياه في 2024.

وبينما كان يُنظر في بادئ الأمر إلى نائبته كامالا هاريس على أنّها وريثته الطبيعيّة، تتردّد شائعات في واشنطن حول علاقتها بالرئيس ومستقبلها السياسي.

واعتبر كثير من المعلقين أن هاريس التي لا تتمتع بشعبية كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجددا إذا اختار بايدن عدم الترشح مرة أخرى.