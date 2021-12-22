واشنطن تعلن تصنيف شخصين تابعين للقاعدة بالبرازيل كإرهابيين دوليين

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ‏أن بلاده قررت اتخاذ إجراءات لوقف تمويل تنظيم القاعدة من خلال تصنيف أعضاء تابعين لها وشركاتهم في البرازيل وصنفتهم كإرهابيين دوليين.

‏ وقال بلينكن، في بيان اليوم الأربعاء، إن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل بفروعه الإقليمية تهديدا للدول في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة أدرجت في هذا التصنيف هيثم أحمد شكري أحمد المغربي، الذي كان أحد الأعضاء الأوائل في شبكة دعم القاعدة في البرازيل.

وأشار إلى أن المغربي كانت له اتصالات متكررة ومعاملات تجارية، بما في ذلك شراء العملات الأجنبية، مع فرد آخر تابع للتنظيم في البرازيل.

ونوه إلى أن الآخرين الذين تم تصنيفهم هم محمد شريف محمد عواد، الذي تلقى تحويلات مصرفية من شركاء آخرين لتنظيم القاعدة في البرازيل كما لعب دورا هاما في جماعة تابعة للتنظيم في البرازيل، وأحمد الخطيب، وهو بالبرازيل إلى جانب شركات تابعة لهؤلاء الأشخاص.

وشدد الوزير على التزام بلاده بالتعاون مع شركائها بما في ذلك البرازيل، بالعمل على تعطيل شبكات الدعم المالي لتنظيم القاعدة.