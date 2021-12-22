الصحة العالمية تتهم الدول الغنية بإطالة أمد جائحة كورونا

جنيف - (د ب أ)

اتهمت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية بإطالة أمد جائحة فيروس كورونا من خلال منح أولوية لحملاتها لإعطاء الجرعات المعززة، على حساب توفير اللقاحات للدول الفقيرة بطريقة أكثر عدالة.

وأوضحت المنظمة أنه لو كان تم تخصيص جرعات اللقاح للعاملين بالمجال الصحي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الدول الأشد فقرا، لكانت نسبة الأشخاص الملقحين في العالم وصلت إلى 40 % بحلول سبتمبر الماضي.

وتعتبر نسبة 40 % مهمة حيث يشير نموذج منظمة الصحة العالمية إلى انتهاء المرحلة الحرجة للجائحة بمجرد تطعيم هذه النسبة من سكان العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لم تحقق نسبة التطعيم 40 % المستهدفة.

وأضاف تيدروس: "من المرجح أن تطيل برامج الجرعات المعززة الشاملة أمد الجائحة، ولن تنهيها".

وأوضح أنه تم إرسال جرعات من اللقاح إلى دول لديها معدلات تطعيم مرتفعة بالفعل.