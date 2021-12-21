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الناتو: روسيا مستمرة في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية

08:56 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الناتو: روسيا مستمرة في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية

الناتو

بروكسل - (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج إن روسيا استمرت في تعزيز قواتها "التي لا أساس لها وغير المبررة" على حدود أوكرانيا على الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

وذكر ستولتنبرج، نقلاً عن مصادر استخبارات حلف شمال الأطلسي"ناتو"، إن روسيا تحضر "المزيد والمزيد من القوات والمدفعية والقوات القتالية ودبابات القتال- بالقرب من حدود أوكرانيا".

وأضاف أن خطاب موسكو العدائي حول النزاع لم يتوقف.

الناتو الحدود الأوكرانية روسيا حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

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