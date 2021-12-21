بوتين: روسيا سترد بالشكل المناسب على أي اعتداء غربي

موسكو - (ا ف ب)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء خلال حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين الروس، من أن بلاده سترد "بالشكل المناسب" على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها، متهما الغرب بتصعيد حدة التوتر في أوروبا. بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الولايات المتحدة نشرت نحو 8 آلاف جندي قرب الحدود الروسية وإنها وحلف الناتو قد أطلقت قاذفات استراتيجية قرب بلاده.

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ إنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ.

وهدد بوتين، خلال حديثه إلى كبار المسؤولين العسكريين الروس، بأن بلاده سترد "بالشكل المناسب" على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها. متسائلا "لماذا وسعوا حلف شمال الأطلسي وتخلوا عن معاهدات الدفاع الصاروخي؟ إنهم المسؤولون عما يحدث الآن، (مسؤولون) عن التوترات المتصاعدة في أوروبا".

وأضاف الرئيس الروسي أن واشنطن بعد ما اعتبرته انتصارا لها في الحرب الباردة، قامت بتغليف هذا التقدير بالنشوة مما قادها إلى اختيارات سياسية خاطئة.

وحشدت روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف الناتو بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.

وقال بوتين إنه يأمل في محادثات بناءة مع واشنطن وبروكسل حول مطالب الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا ما دامت هناك دلائل على أن الغرب مستعد لبحث هذه القضية. ومضى قائلا "الصراعات المسلحة وإراقة الدماء ليست إطلاقا الشيء الذي سنختاره. لا نريد مثل هذا السيناريو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة نشرت نحو ثمانية آلاف جندي بقرب حدود بلاده، وإنها ومعها حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي، أطلقت قاذفات استراتيجية بالقرب من روسيا. واعتبر شويجو أن "محاولات حلف شمال الأطلسي ضم الجيش الأوكراني إلى أنشطته تمثل تهديدا أمنيا".