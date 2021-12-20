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العراق و سوريا يبحثان تنمية و تطوير العلاقات الاقتصادية

10:09 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
العراق و سوريا يبحثان تنمية و تطوير العلاقات الاقتصادية

العراق

بغداد - (أ ش أ):

بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في دمشق المستشار ياسين شريف الحجيمي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، لاسيما في الجانب الاقتصادي.

و استعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الأثنين ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية ، العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الجارين، وأهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، ولاسيما في الجانب الاقتصادي".

وأكد القائم بالأعمال العراقي خلال اللقاء على توجه الحكومة العراقية على الانفتاح ودعم التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها سوريا، لما تتميز به الصناعة والمنتج السوري بالمقبولية لدى المستهلك العراقي، مضيفاً أن العراق حريص على زيادة وتنمية العلاقات التجارية مع سوريا، وقد أرسلت وزارة التجارة ملحق تجاري إلى دمشق لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أكد الوزير السوري، حرص الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، مشيراً إلى وجود بعض المعرقلات التي يتوجب إزالتها للمضي قدماً بالعلاقات بين البلدين الجارين".

هذا المحتوى من

Asha
العراق سوريا العلاقات الاقتصادية

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