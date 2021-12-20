المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارًا من 2022

رام الله - (أ ش أ):

قرر الفلسطينيون المعتقلون إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بشكل شامل ابتداء من مطلع العام المقبل.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في مؤتمر اليوم الاثنين، إن الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تُؤيد وتدعم خطوة المعتقلين إداريًا، مشيرة إلى إنها تمت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني.

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة".

وطالب الأسرى - في بيان - توفير الدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة ، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضراب جماعي مفتوح عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".