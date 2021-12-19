Masrawy logo white

المملكة المتحدة تسجل نحو 83 ألف إصابة جديدة بكورونا

07:39 م الأحد 19 ديسمبر 2021
المملكة المتحدة تسجل نحو 83 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 82 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن البلاد سجلت 45 وفاة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.

وخلص باحثون بريطانيون إلى أن متحور أوميكرون ربما يكون أقل فعالية في مهاجمة الرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن دراسة معهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية توصلت إلي أن المتحورات في بروتين سبايك، التي تجعلها قادرة على تجنب الأجسام المضادة، ربما تحد أيضا من كيفية تكاثره في الرئتين وتسببه في حدوث أعراض حادة.

وقالت الدراسة" هذه الملاحظات تظهر أن أوميكرون حظى بخصائص للتهرب المناعي على حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر والقدرة الإمراضية.

وقال كبير واضعي الدراسة رافي جوبتار، الاستاذ في علم الأحياء المجهرية السريرية إنه مازالت هناك تحديات على الرغم من النتائج الإيجابية.

فيروس كورونا لندن بريطانيا متحور أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • توتنهام يفرض التعادل على ليفربول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا