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أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة على مستوى القارة

05:30 م السبت 18 ديسمبر 2021
أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة على مستوى القارة

المتحور الجديد لفيروس كورونا

إثيوبيا - (أ ش أ)

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و131 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 225 ألفا و551 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 173 مليونا و273 ألفا و566 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و272 ألفا و35 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

فيروس كورونا إثيوبيا أفريقيا المغرب تونس

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