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واشنطن تحذر: الوقت اللازم لصنع إيران سلاح نووي أصبح قصيرا

08:03 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
واشنطن تحذر: الوقت اللازم لصنع إيران سلاح نووي أصبح قصيرا

منشأة نووية إيرانية

وكالات:
حذرت الولايات المتحدة من أن الوقت اللازم لصنع إيران لسلاح نووي أصبح قصيرا بشكل حقيقي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وكان مسؤول أمريكي أعلن أن الولايات المتحدة سترد على إيران "بشكل مناسب" في حال أي تصعيد نووي من جانبها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ "رويترز"، الأربعاء الماضي، إنه إذا تم تنفيذ ما اتفق عليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، فليس من المتوقع عقد اجتماع خاص لمجلس مدراء الوكالة قبل نهاية العام.

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