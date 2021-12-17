إيران عن محادثات فيينا: أحرزنا تقدما جيدا

طهران - (د ب أ):

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أنه تم هذا الأسبوع إحراز تقدم جيد في المحادثات الجارية في فيينا بين بلاده ومجموعة 4+1(الصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا) بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015.

وغرد كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، على موقع "تويتر" للتواصل اليوم الجمعة: "أحرزنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع. اليوم الجمعة ستُعقد اللجنة مشتركة وبعد انقطاع لعدة أيام، سنسـتأنف المفاوضات"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف باقري: "بعد المشاورات التي أجريتها مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، التقيت مساء أمس (الخميس) انريكي مورا (منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية)، لتقييم الوضع وبحث الخطوات القادمة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في التاسع 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي كانت توصلت إليه إيران والقوى العالمية في فيينا في عام 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، منتصف عام 2018وفرضت عقوبات شديدة على طهران.

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان صرح في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مؤخرا أن بلاده لن تقبل، في المفاوضات الجارية في فيينا، بأي التزام يتجاوز الاتفاق النووي.