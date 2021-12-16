أفغانستان تتسلم مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة بأكثر من 19 مليون دولار

كابول - أ ش أ

أكد البنك المركزي الأفغاني، تسلم الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية القادمة من الأمم المتحدة بقيمة 19.2 مليون دولار.

وقبل ذلك، تلقت أفغانستان نفس المبلغ نقدًا من قبل كل من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الخميس، في الوقت الذي تمر فيه أفغانستان الآن بأقسى الفترات الاقتصادية صعوبة.

ويرى محللون اقتصاديون، أن السيولة النقدية يمكن أن تحل مشكلة غياب السيولة وارتفاع سعر الدولار أمام الاقتصاد الأفغاني. وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن قرار بإرسال 20 مليون دولار إلى أفغانستان كل أسبوع حتى مارس 2022.