طبول الحرب في أوروبا.. زيت روسي مصبوب على نار أوكرانية

أعد الملف - محمد عطايا ومحمد صفوت:

صراع محموم بين روسيا وأوكرانيا، يزيد حرارة "المنطقة الباردة" في شرق أوروبا، تذوب الثلوج، موسكو تحرك بيادقها على حدود جارتها وتتحدى منفردة نحو 30 دولة غربية، على رأسها الولايات المتحدة، فيما يفصل العالم ربما أيام أو ساعات قبل معركة محتملة تنخرط بها أقوى جيوش العالم، مدججة بأخطر أسلحة عرفتها البشرية، إلا إذا تمكنت الدبلوماسية من كبح جموح أباطرة الحروب.

التمرد في دونباس شرقي أوكرانيا -حيث يعيش مواطنين روس- أشعل التوتر بين الجارتين، بعدما أعلنت كييف عزمها القضاء على "المتمردين" في تلك المنطقة، الأمر الذي اعتبرته موسكو يهدد رعاياها.

روسيا -غير مكترثة- بتحالفات الغرب، أعلنت عزمها التدخل عسكريًّا ضد 30 دولة في الناتو بالإضافة إلى أوكرانيا، إذا أقدمت كييف على تطوير الهجوم في دونباس، لتطرق بذلك طبول الحرب.

تحذيرات وخط أحمر روسي.. ماذا يحدث في شرق أوكرانيا؟

حشود روسية على الحدود.. هل تتحول أزمة موسكو وكييف لحرب شاملة؟

لقاء نزع فتيل الأزمة.. بوتين وبايدن يبحثان ملف أوكرانيا وسط تبادل الاتهامات

هل تنجح مسيرات "بيرقدار" التركية في كسب تفوق جوي لأوكرانيا ضد روسيا؟

خوفًا من تكرار سيناريو أفغانستان.. واشنطن تدرس خططًا لإجلاء الأمريكيين من أوكرانيا

مناورة لكسب الوقت أم تنازلات.. هل قدمت واشنطن مقترحات لأزمة أوكرانيا وروسيا؟

هل تقوى أوكرانيا على الوقوف منفردة في وجه روسيا؟ (مقارنة القدرات العسكرية)

غزو محتمل أم تهديد للحصول على ضمانات.. هل تشن روسيا حربًا ضد أوكرانيا؟