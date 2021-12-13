إمام المسجد الحرام: العالم يعيش ويترقب تحديًا جديدًا يتمثل في نقص المياه

مكة المكرمة - أ ش أ

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن العالم اليوم يعيش ويترقب تحديا جديدا يتمثل في نقص المياه، مطالبًا المعنيين بتحقيق الأمن المائي، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية أخذت بالأسباب الشرعية والمعاصرة في توفير المياه عبر وسائل عديدة، منها تحلية مياه البحر عالية الجودة، وإيقاف الهدر المائي، وتخفيض الاستهلاك الزراعي بالوسائل الحديثة، وتَبَنِّي الإستراتيجيات الوطنية للمياه؛ التي تعمل على تحسين إدارة الطلب على المياه، واستخدامها وترشيدها، مما يعزز الأمن المائي، ويؤدي إلى استدامة مائية أكبر.

جاء ذلك في الخطبة التي ألقاها السديس، صباح اليوم الاثنين، حيث أم المصلين في صلاة الاستسقاء، والتي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس لإقامتها في جميع أنحاء السعودية.

وقال السديس - في خطبته التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن ما عم كثيرا من الأرجاء والمجتمعات من الابتلاءات، لا منجي منه إلا لزوم التوبة والاستغفار.. داعيا المسلمين إلى الإخلاص في العبادة ولزوم السنة والجماعة والوسطية والاعتدال والبعد عن الذنوب والمعاصي، واجتناب التساهل في حقوق العباد وتعزيز مجالات القدوة والنزاهة، محذرا من "الفساد والتعدي على الأموال العامة والخاصة وانتزاعها بالبهت والاحتيال".