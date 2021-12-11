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اجتماع السبع الكبار في بريطانيا "لإظهار الوحدة" في مواجهة الصين وروسيا

01:26 م السبت 11 ديسمبر 2021
اجتماع السبع الكبار في بريطانيا "لإظهار الوحدة" في مواجهة الصين وروسيا

اجتماع السبع الكبار في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

تستضيف بريطانيا اليوم اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبعة الكبار في مدينة ليفربول الإنجليزية لمناقشة تصاعد التوتر مع روسيا والصين وإيران.

يتصدر جدول الأعمال القلق المتزايد بشأن زيادة القوات الروسية على حدودها مع أوكرانيا.

وحذرت قبيل الاجتماع، وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، موسكو من أن غزو أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا سيكون له عواقب وخيمة.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية إن أحد الإجراءات الانتقامية المحتملة هو التخلي عن خط أنابيب الغاز نورد ستريم "2 " الجديد بين روسيا وألمانيا.

وسيكون الاجتماع الذي يستمر ليومين أول ظهور لوزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بربوك، زعيمة حزب الخضر، التي ترسم سياستها الخارجية بما في ذلك طريقة التعامل مع روسيا والصين.

هذا المحتوى من

BBC
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