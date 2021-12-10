الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة

بروكسل - (د ب أ):

أكد مسؤول أوروبي كبير أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على فاجنر جروب، وهي شركة مرتزقة روسية، خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل الاثنين المقبل في بروكسل.

وسيتم فرض العقوبات على ثمانية أفراد ومجموعة فاجنر وثلاثة كيانات أخرى مرتبطة بها. ومن بين التدابير حظر السفر للاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول لهم داخل التكتل.

كما تمنع القيود الكيانات والأفراد بالاتحاد الأوروبي من الدخول في أي نشاط تجاري مع هؤلاء.

وقال المسؤول الأوروبي إن العقوبات نتيجة لنشاطات مجموعة فاجنر في سورية وليبيا وأوكرانيا، وكذلك لمزاعم بانتهاكات بالغة لحقوق الإنسان.

وستدخل التدابير حيز التطبيق الاثنين المقبل بمجرد الاتفاق عليها رسميا من جانب وزراء خارجية التكتل الأوروبي.

وأثيرت مؤخرا مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية نشر عناصر مجموعة فاجنر في مالي. وهددت الدول الأعضاء بالاتحاد بإنهاء دعمها لتلك الدولة التي تعاني من أزمة إذا ما حصلت شركة المرتزقة الروسية على عقد هناك.

ولدى الاتحاد الأوروبي مهام تدريب عسكرية في مالي لمساعدة القوات المسلحة في المنطقة على محاربة جماعات إرهابية. وتعاني تلك الدولة غير المستقرة بغرب أفريقيا من انتشار الإرهاب لسنوات.