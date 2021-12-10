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إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرئيلي

05:34 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرئيلي

قوات الاحتلال الإسرئيلي

رام الله - أ ش أ

أصيب، اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي والمطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا" بجنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر - في بيان صحفي - أن شابًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بـ "الخطيرة"، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق في جبل صبيح؛ ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالمصابين مسافة كيلو متر لأقرب سيارة إسعاف.

هذا المحتوى من

Asha
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