Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها للنيجر في ضحايا الحريق بإحدى المدارس بجنوبي البلاد

12:50 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها للنيجر في ضحايا الحريق بإحدى المدارس بجنوبي البلاد

حريق ارشيفية

القاهرة - (أ ش أ):

عربت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين عن خالص تعازيها لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، اليوم، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا، - فى بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار النيجر في هذا الظرف الأليم.

هذا المحتوى من

Asha
حريق المدارس اندلاع حريق مدينة مارادي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا