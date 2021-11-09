مصر تعرب عن تعازيها للنيجر في ضحايا الحريق بإحدى المدارس بجنوبي البلاد

القاهرة - (أ ش أ):

عربت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين عن خالص تعازيها لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، اليوم، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا، - فى بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار النيجر في هذا الظرف الأليم.