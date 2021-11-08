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التحالف: تدمير زورًقا حوثيًا مفخخًا قبالة ميناء الحديدة

06:55 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
التحالف: تدمير زورًقا حوثيًا مفخخًا قبالة ميناء الحديدة

تدمير زورق مفخخ

الرياض - (د ب أ)

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، زورقا مفخخا قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف في بيان له إلى" استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة"، لافتا إلى أن ما وصفه بـ" السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وتقود المملكة العربية السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

زورقا مفخخا تحالف دعم الشرعية اليمن ميناء الحديدة

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