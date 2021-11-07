بريطانيا: 10 ملايين شخص حصلوا على جرعة معززة من لقاح كورونا

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر اليوم الأحد أن 10 ملايين شخص في بريطانيا حصلوا الآن على جرعة معززة مضادة لكوفيد-19.

وكتب جونسون: "نعلم أن حصانة اللقاح تضعف بمرور الوقت، لذا فالجرعات المعززة حيوية لإبقائكم وأحبائكم محميين خلال الشتاء".

كما طلب رئيس الوزراء المواطنين "بالحصول على هذه الجرعة المنقذة للحياة بمجرد الاتصال بكم".

وتم بشكل كامل تطعيم نحو 8ر45 مليون شخص من أصل نحو 67 مليون هم سكان بريطانيا. ويتم إعطاء جرعة ثالثة حاليا لمن هم فوق سن الخمسين والفئات الأكثر عرضة للخطر.