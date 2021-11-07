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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 249.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات 7.22 مليار

08:43 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 249.5 مليون.. وإجمالي اللقاحات 7.22 مليار

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ)-
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 249.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى
إعطاؤها 7.22 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 249 مليونا و 538 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و44 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 226 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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