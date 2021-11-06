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وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم

08:54 م السبت 06 نوفمبر 2021
وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم

السفير حسام زكي

الخرطوم - (أ ش أ):

وصل إلى الخرطوم مساء اليوم وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

يشار إلى أن الوفد موفد من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ومكلف بإجراء لقاءات مع القيادات السياسية في السودان.

وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة قد صرح بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية سبق أن وقعت في أغسطس ٢٠١٩ على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أبو الغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.

هذا المحتوى من

Asha
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