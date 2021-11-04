وزير الخارجية يزور واشنطن للقاء بلينكن وبحث القضايا الإقليمية والدولية

وكالات:

يزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين المقبل، لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية المصري سامح شكري سيزور واشنطن الاثنين المقبل للقاء نظيره الأمريكي وعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأضافت أن "بلينكن سيناقش مع شكري خلال زيارته لواشنطن القضايا الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".