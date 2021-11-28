الإمارات: تطعيم 100% من السكان بجرعة واحدة من لقاح كورونا

أبوظبي - (د ب ا)

أعلن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغت 100% من إجمالي السكان، فيما بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 31ر90 لقاح من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وكشفت في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الأحد أن وزارة الصحة اعتمدت جرعة داعمة لجميع فئات البالغين من عمر 18 سنة فما فوق، للمطعمين بالجرعتين الأساسيتين بتطعيم فايزر/بايونتيك ولقاح سبيوتنيك، وذلك بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية، بالإضافة للجرعات الداعمة للحاصلين على لقاح ساينوفارم والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وشددت الحوسني على أهمية دور الجرعة الداعمة للقاحات (كوفيد-19)، استناداً إلى المستجدات والتوصيات العالمية وتوصيات الفرق العلمية المختصة بالدولة.

وقالت: "ننصح الجميع للتأكد من الحصول على الجرعات الداعمة في وقتها وعدم التأجيل وعلى وجه الخصوص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأكدت الحوسني على أن التطعيمات تساهم في رفع المناعة والوقاية من المرض والأعراض الشديدة والوفيات، خصوصاً في ظل المتحورات، وتأتي الجرعة الداعمة لتساهم في زيادة الاستجابة المناعية لتصل إلى مستوى أعلى وتنتج عنها أجساما مضادة عالية لمواجهة الفيروس.