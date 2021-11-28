لجنة مكافحة كورونا بتونس توصي بجرعة لقاح ثالثة

تونس - (د ب أ)

أوصت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس السبت بتعميم الجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا تحسبا لموجة خامسة من الوباء.

وقال عضو اللجنة العلمية رياض دغفوس، إن اللجنة قررت تعميم الجرعة الثالثة من اللقاحات لتشمل من هم في سن 18 عاما فما فوق.

وأوضح للإذاعة الوطنية "هناك موجة خامسة للوباء في أوروبا وسيكون من الصعب تفاديها في تونس. نعمل على أن يكون تأثيرها محدودا".

وتابع عضو اللجنة "نسعى للحفاظ على الوضع الوبائي الجيد بتعزيز الإجراءات على الحدود".

ويعود القرار النهائي لتعميم الجرعة الثالثة والأخذ بتوصية اللجنة العلمية إلى السلطات التنفيذية.

وبدأت تونس بالفعل بتقديم الجرعة الثالثة المعززة لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

ولا تزال أعداد الوفيات والإصابات الجديدة في أدنى مستوياتها حيث أحصت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الأخيرة 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات.

واستكمل أكثر من خمسة ملايين شخص التطعيم في تونس من بين حوالي 5ر11 مليون نسمة.