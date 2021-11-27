السودان يتصدى لهجوم إثيوبي جديد على الحدود الشرقية

كتب- مصراوي:

تصدى الجيش السوداني لهجوم شنّته قوات مسلحة إثيوبية، السبت، حيث اندلعت مواجهات بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة، حسبما صحيفة "سودان تريبيون"، السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية وصفتها بالرفيعة، إن قوات إثيوبية ومليشيات من الأمهرا نفذت هجومًا داخل الحدود الشرقية.

وأضافت المصادر أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.

وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت حتى ظهر السبت.

وأوضحت المصادر أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين؛ الأول هو حماية كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان، والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.

وتقول قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا.

وأكدت جبهة تحرير تيجراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.