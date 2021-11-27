أستراليا تعلق جميع الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا التسع المتأثرة بمتحور كورونا

كانبرا- (أ ش أ):

أعلنت استراليا، اليوم السبت تعليق جميع الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا التسع المتأثرة بمتحور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت - في إفادة صحفية، أورتها صحيفة ذا ايدجالاسترالية - إن بلاده تبدأ تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا الجديد.

وأضاف أن "أي شخص ليس مواطنا أستراليا أو من يعولهم، وكان موجودا في الدول الأفريقية التي تم فيها اكتشاف سلالة أوميكرون خلال ال(14) يوما الماضية لن يتمكن من دخول أستراليا".

وأكد ضرورة أن يعزل أي شخص وصل بالفعل إلى أستراليا وكان في أي من البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية، نفسه على الفور ويخضع للاختبار.

جدير بالذكر أن البلدان التسعة هي جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشيل وملاوي وموزمبيق.

يأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا.​