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روسيا: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة لاستقرار البلاد

10:37 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
روسيا: الاتفاق السياسي في السودان خطوة مهمة لاستقرار البلاد

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية على أهمية الاتفاق بين الأطراف السياسية في السودان، معربة عن أملها في أن يساهم الاتفاق في استقرار الأوضاع في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان أوردته قناة "أر تي" بالعربي الروسية، مساء اليوم الاثنين، إن الاتفاقات التي توصل إليها القادة السودانيون أصبحت خطوة مهمة على الطريق نحو تسوية الأزمة الداخلية في البلاد.

وتابعت زاخاروفا: "نأمل بأن يساهم تنفيذها في استقرار الوضع في السودان، وتهيئة الظروف الملائمة لمضي المجتمع السوداني قدما في العملية الانتقالية".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "ننطلق من أن الشعب السوداني الصديق قادر على حل مشاكله الداخلية بنفسه، ونرفض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون السيادية للسودان".

وجاء ذلك تعليقًا على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في السودان بعد سيطرة العسكريين على السلطة وعزل الحكومة المدنية في أكتوبر الماضي.

وينص الاتفاق على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين سابقًا وتعديل الوثيقة الدستورية المعتمدة في 2019.

وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا السودان

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