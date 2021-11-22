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أرمينيا تلقي باللوم على أذربيجان في مقتل جندي وسط تجدد القتال

09:39 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
أرمينيا تلقي باللوم على أذربيجان في مقتل جندي وسط تجدد القتال

أذربيجان

موسكو - (د ب أ)

ألقت أرمينيا باللوم على أذربيجان اليوم الاثنين، في مقتل جندي وسط تجدد القتال العنيف على طول حدودهما المشتركة.

وذكرت وزارة الدفاع مساء اليوم الاثنين، أن الجندي الأرميني البالغ من العمر 19 عاما لقي حتفه بإطلاق نار عليه في منطقة ججاركونيك الحدودية .

ولم يؤكد المسؤولون الأذريون في البداية الوفاة.

وفى مطلع الأسبوع الماضي تصاعد الوضع على الحدود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين مرة أخرى مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص في المجمل .

كما اتهمت أرمينيا جارتها بأسر نحو اثني عشر من جنودها. غير أن الوضع تحسن فيما بعد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأذري إلهام علييف في منتصف ديسمبر المقبل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في بروكسل في محادثات رتب لها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال.

ومنذ الحرب التي وقعت العام الماضي حول منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها والتي استعادت فيها أذربيجان أجزاء كبيرة من أراضيها السابقة، وقعت مناوشات متكررة بين الجانبين رغم وقف إطلاق النار الذي تراقبه قوات حفظ السلام الروسية.

أذربيجان موسكو أرمينيا إطلاق نار

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