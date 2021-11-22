"مهووس بصورته في الإعلام".. مساعد نتنياهو السابق يدلي بشهادته أمام المحكمة

تل أبيب - (ا ف ب)

قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الاثنين إن نتنياهو "مهووس" بصورته في الإعلام وذلك في شهادته أمام محكمة تنظر في قضايا فساد مرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق.

وأدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته وقال في شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة "إذا استخدمنا مصطلح مهووس بالسيطرة فهو أكثر من ذلك بكثير".

واكد حيفتس الذي يعتبر "شاهد ملك" أن نتنياهو "يطلب معرفة كل شيء في كل ما يتعلق بوسائل الإعلام، حتى أدق التفاصيل".

وأضاف بأن "سيطرته على كل ما يتعلق بشؤون الإعلام وعلى قنواته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك".

قال "على الأقل منذ عام 2009 أصبحت إدارة نتنياهو والسيطرة على جميع تفاعلاته وصياغتها مع أي نوع من وسائل الإعلام مطلقة".

وأضاف حيفتس أن "نتنياهو يقضي من وقته على وسائل الاعلام بقدر ما يقضيه في القضايا الأمنية، بما في ذلك على مسائل قد يُنظر إلها من الخارج على أنها تافهة".

يتزعم نتنياهو حاليًا المعارضة لأكبر حزب في البرلمان. ووجهت إليه في نوفمبر 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.

تم تأجيل شهادة حيفتس الثلاثاء الماضي وهو يعتبر شاهدا رئيسيا للادعاء العام في ما يسمى بقضية "بيزك" للاتصالات.

ويعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو إذ يتهم فيه بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية إيجابية لصالحه على موقع "واللا" الإخباري التابع لمجموعة بيزك.

في شهادته قال حيفتس إنه في عام 2015، قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة، اتصل شاؤول إلوفيتش صاحب شركة بيزك به بانتظام ومارس الضغط من أجل الحصول على موافقة حكومية على ادماج مجموعته مع مشغل تلفزيون الكابل "يس" ولمعرفة من سيكون وزير الاتصالات القادم.

وقال حيفتس "أعتقد أنه (إلوفيتش) كان يفكر في ذلك الوقت بما انه لا يعرف من سيفوز، كان لابد من توقيع اتفاق كوابل يس أولا".

غادر نتنياهو بعد الساعات الأولى من الإدلاء بشهادته بعد حصوله على إذن من المحكمة.

شغل نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية من 1996 إلى 1999 وفترة قياسية مدتها 12 عامًا من 2009 إلى 2021.