الحكومة البريطانية تدير شركة الطاقة "بالب" مع تفاقم الأزمة

لندن - (د ب أ)

قررت الحكومة البريطانية أن تقوم بشكل مؤقت بإدارة شركة "بالب" للغاز والكهرباء، مع تفاقم أزمة الطاقة، وهو أول تأميم إجباري لشركة بريطانية منذ الأزمة المصرفية عام 2008.

وتضمن الحكومة وهيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم" استمرار الإمدادات لعملاء شركة "بالب" وعددهم 7ر1 مليون من خلال تعيين مدير خاص. وستدعم وزارة الخزانة تكاليف تشغيل الشركة التي تعد سابع أكبر مورد بالتجزئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوستينا ميلتينيت، خبيرة سياسة الطاقة في الموقع الإلكتروني "يو سويتش دوت كوم" المتخصص في مجال الطاقة قولها إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا الإجراء في قطاع الطاقة في بريطانيا، مما يشير إلى "نقطة تحول" في أزمة الطاقة في المملكة المتحدة.

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بالفعل في انهيار 21 موردا منذ أغسطس، وكانت معظم تلك الشركات تبيع الطاقة بتكاليف ثابتة قبل الارتفاع.