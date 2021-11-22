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بالصور.. أمير قطر وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة

02:17 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
بالصور.. أمير قطر وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة

أمير قطر وسلطان عمان يتبادلان الأوسمة

(وكالات):

تبادل سلطان عمان، هيثم بن طارق، وأمير قطر، تميم بن حمد، هدايا قيمة وذات معنى، "تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين، وتقديرا لمشاعر المودة والتقدير"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأشارت وكالة الأنباء "قنا" إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهدى السلطان هيثم بن طارق، سيف المؤسس، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يعتبر أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.

من جانبه، أهدى السلطان هيثم بن طارق، وسام عمان المدني من الدرجة الأولى للأمير تميم، تقديرا لسموه وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني.

ويعتبر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي لجلالة السلطان.

ومن الجانب القطري، حضر تبادل الأوسمة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير ، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

كما حضرها من الجانب العماني شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.

أمير قطر وسلطان عمان

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